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18:50, 12 декабря 2022Забота о себе

Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе

Певец Брайан Адамс признался, что врач посоветовал ему заниматься сексом почти каждый день

Фото: Joe Klamar / Reuters

Врач посоветовал 63-летнему рок-музыканту Брайану Адамсу заниматься сексом почти каждый день, признался певец. О том, какой неожиданный совет дал ему специалист, Адамс рассказал в беседе с The Guardian.

Журналистка спросила Адамса, как часто он занимается любовью. «Мой врач говорит, что мужчинам нужен секс 27 раз в месяц для поддержания здоровья простаты, но у кого бывает столько секса?» — задался вопросом он.

Кроме того, Адамс остроумно ответил на вопрос о том, предпочел бы он больше секса, денег или славы. «Просто чашечку чая, пожалуйста», — сказал он.

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Брайан Адамс начал музыкальную карьеру в 15 лет. Звездой его сделал альбом 1984 года Reckless. В 1991 году его песня (Everything I Do) I Do It For You завоевала «Грэмми».

Ранее актер театра и кино Никита Джигурда раскрыл секрет крепких и счастливых отношений: удержать мужчину в семье может только любовь, а не секс. Джигурда уверен, что привязать к себе мужчину при помощи интима можно лишь на короткое время.

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Александра Лисица
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