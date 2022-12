Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе

Певец Брайан Адамс признался, что врач посоветовал ему заниматься сексом почти каждый день

Врач посоветовал 63-летнему рок-музыканту Брайану Адамсу заниматься сексом почти каждый день, признался певец. О том, какой неожиданный совет дал ему специалист, Адамс рассказал в беседе с The Guardian.

Журналистка спросила Адамса, как часто он занимается любовью. «Мой врач говорит, что мужчинам нужен секс 27 раз в месяц для поддержания здоровья простаты, но у кого бывает столько секса?» — задался вопросом он.

Кроме того, Адамс остроумно ответил на вопрос о том, предпочел бы он больше секса, денег или славы. «Просто чашечку чая, пожалуйста», — сказал он.

Брайан Адамс начал музыкальную карьеру в 15 лет. Звездой его сделал альбом 1984 года Reckless. В 1991 году его песня (Everything I Do) I Do It For You завоевала «Грэмми».

Ранее актер театра и кино Никита Джигурда раскрыл секрет крепких и счастливых отношений: удержать мужчину в семье может только любовь, а не секс. Джигурда уверен, что привязать к себе мужчину при помощи интима можно лишь на короткое время.