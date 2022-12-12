Стали известны обстоятельства гибели российской кикбоксерши-чемпионки

Мать погибшей кикбоксерши Екатерины Думбравы заявила, что дочь употребляла наркотики

Мать российской кикбоксерши Екатерины Думбравы рассказала об обстоятельствах ее гибели в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом стало известно «МК».

По информации источника, мать спортсменки заявила, что ее дочь употребляла наркотики. Тело Думбравы нашли 11 декабря в 12:25 по московскому времени.

О смерти Думбравы стало известно 11 декабря. По предварительным данным, спортсменка покончила с собой. Обстоятельства смерти кикбоксерши устанавливаются. Тело спортсменки нашла ее мать.

Думбрава неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях по кикбоксингу. На ее счету медали чемпионатов мира, Европы и России.