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10:32, 12 декабря 2022Спорт

Стали известны обстоятельства гибели российской кикбоксерши-чемпионки

Мать погибшей кикбоксерши Екатерины Думбравы заявила, что дочь употребляла наркотики

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мать российской кикбоксерши Екатерины Думбравы рассказала об обстоятельствах ее гибели в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом стало известно «МК».

По информации источника, мать спортсменки заявила, что ее дочь употребляла наркотики. Тело Думбравы нашли 11 декабря в 12:25 по московскому времени.

О смерти Думбравы стало известно 11 декабря. По предварительным данным, спортсменка покончила с собой. Обстоятельства смерти кикбоксерши устанавливаются. Тело спортсменки нашла ее мать.

Думбрава неоднократно представляла Россию на международных соревнованиях по кикбоксингу. На ее счету медали чемпионатов мира, Европы и России.

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Анастасия Борисова
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