Александр Емельяненко высказался о завершении карьеры брата Федора

Александр Емельяненко заявил, что его брат Федор не завершит карьеру после боя с Бейдером

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал решение брата Федора завершить карьеру. Спортсмен высказался на своем YouTube-канале.

«Мне кажется, ему не стоит уходить. Нужно работать, терпеть, показывать всем, что в любом возрасте можно заниматься спортом», — заявил Емельяненко-младший. Он добавил, что брат хочет не завершить карьеру, а переквалифицироваться и драться по правилам бокса.

18 ноября стало известно, что Федор Емельяпенко проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером. Встреча состоится 4 декабря на турнире Bellator 290 в Инглвуде (США, штат Калифорния). По итогам боя определится чемпион организации в тяжелом весе. На данный момент поясом владеет американец.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Сильва в профессиональной карьере одержал 34 победы и потерпел 11 поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.