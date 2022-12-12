Сенатор заявил о попадании ЕС в украинскую ловушку в конфликте Сербии и Косово

Сенатор Косачев: ЕС в конфликте Сербии и Косово загнал себя в ловушку наподобие украинской

В конфликте Сербии и самопровозглашенной республики Косово Евросоюз (ЕС) попал в ловушку наподобие украинской. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, обострение, наблюдаемое в регионе, не стало неожиданностью. На фоне повышения ставок в конфликте с Россией ЕС, как отметил Косачев, стремится вынудить Сербию не только не поддерживать Россию, но и не занимать нейтральную позицию. В этой связи дальнейшие провокации «возможны как никогда ранее», считает он.

«Брюссель, даже если он хотел бы избежать обострения напряженности (ведь хочется выбить у Белграда признание Косова якобы мирным путем, приписав успех собственной дипломатии), на самом деле и здесь себя загнал в ловушку, наподобие украинской», — полагает сенатор.

Косачев отметил, что поддержка одной стороны конфликта превращает Евросоюз в заложника Приштины, как это происходит с Киевом в конфликте с Россией. «Косово легко может пойти на обострение конфликта, спровоцировать применение силы Сербией, и у ЕС не будет выбора, как продолжать поддерживать Приштину и осуждать Белград. Что, кстати, в ЕС уже и делают», — добавил он.

11 декабря глава Сербии Александр Вучич заявил, что переживает самый тяжелый день за время своего президентства. Происходящее в стране он охарактеризовал фразой «Мы приперты к стене».

В этот день сообщалось о перестрелках на севере Косово. В том числе взрывы и стрельба были слышны ночью. Также на севере Косово сербы начали возводить баррикады после задержания экс-полицейского МВД Косово Деяна Пантича. После этого на север края был введен спецназ из Приштины.