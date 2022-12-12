Показавший 18 карточек в матче Аргентины и Нидерландов судья отстранен от ЧМ

Судья Антонио Матеу Лаос отстранен от ЧМ-2022 после матча между Аргентиной и Нидерландами

Испанский судья Антонио Матеу Лаос отстранен от работы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает радиостанция Cope.

Арбитр не получит назначений на оставшиеся четыре матча турнира. Отмечается, что он возвращается в Испанию.

Лаос обслуживал четвертьфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов, завершившийся победой команды Лионеля Скалони в серии пенальти — 4:3. Арбитр показал 17 желтых карточек и одну красную в этой встрече, что стало рекордом для чемпионатов мира. После игры представители обеих сборных выражали недовольство работой судьи.

Лаос также работал на матчах группового этапа ЧМ. Он обслуживал встречи между Катаром и Сенегалом (1:3), а также Ираном и США (0:1).

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.