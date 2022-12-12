Показавший 18 карточек в матче Аргентины и Нидерландов судья отстранен от ЧМ
Испанский судья Антонио Матеу Лаос отстранен от работы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает радиостанция Cope.
Арбитр не получит назначений на оставшиеся четыре матча турнира. Отмечается, что он возвращается в Испанию.
Лаос обслуживал четвертьфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов, завершившийся победой команды Лионеля Скалони в серии пенальти — 4:3. Арбитр показал 17 желтых карточек и одну красную в этой встрече, что стало рекордом для чемпионатов мира. После игры представители обеих сборных выражали недовольство работой судьи.
Лаос также работал на матчах группового этапа ЧМ. Он обслуживал встречи между Катаром и Сенегалом (1:3), а также Ираном и США (0:1).
В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.