Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
03:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Завтра
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
12:45, 12 декабря 2022Спорт

Показавший 18 карточек в матче Аргентины и Нидерландов судья отстранен от ЧМ

Судья Антонио Матеу Лаос отстранен от ЧМ-2022 после матча между Аргентиной и Нидерландами
Антонио Мигель Матеу Лаос

Антонио Мигель Матеу Лаос. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Испанский судья Антонио Матеу Лаос отстранен от работы на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает радиостанция Cope.

Арбитр не получит назначений на оставшиеся четыре матча турнира. Отмечается, что он возвращается в Испанию.

Лаос обслуживал четвертьфинальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов, завершившийся победой команды Лионеля Скалони в серии пенальти — 4:3. Арбитр показал 17 желтых карточек и одну красную в этой встрече, что стало рекордом для чемпионатов мира. После игры представители обеих сборных выражали недовольство работой судьи.

Лаос также работал на матчах группового этапа ЧМ. Он обслуживал встречи между Катаром и Сенегалом (1:3), а также Ираном и США (0:1).

В полуфинале Аргентина встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 13 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В российской шахте произошел обвал грунта
Появились подробности о начале пожара в ТЦ в Балашихе
Российский ребенок два часа прождал скорую и умер на руках у матери
Названа вызывающая облысение еда
Apple помогут уйти из Китая
Токаев предостерег чиновников от «путешествий в виртуальном мире»
Подруга премьера Италии погибла в результате стрельбы в Риме
Французы раскритиковали мэра Парижа за слова о причине конфликта на Украине
В ЛДПР раскрыли подробности вступления Виктора Бута в партию
Показавший 18 карточек в матче Аргентины и Нидерландов судья отстранен от ЧМ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.