Минфин США оценил результаты введения потолка цен на российскую нефть

Глава Минфина США Йеллен: политика потолка цен на российскую нефть оправдала ожидания

Глава Минфина США Джанет Йеллен оценила результаты введения потолка цен на нефть из России, указав, что на сегодняшний день принятая инициатива оправдывает ожидания Вашингтона. Об этом она заявила в интервью с телеканалом CBS.

Она указала, что «первой целью» подобной политики является стремление «ограничить прибыль, получаемую Россией». Кроме того, подчеркнула Йеллен, Соединенные Штаты хотят, чтобы российское топливо продолжало поступать на рынок, поскольку Россия — значимый экспортер. Она также акцентировала внимание, что установка потолка цен произошла недавно, но, считает министр, «пока все идет нормально».

5 декабря было опубликовано официальное постановление США о введении потолка цен на нефть из России. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель. 4 декабря Евросоюз опубликовал аналогичное постановление.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о возможном сокращении добычи нефти в качестве ответной меры на введение потолка цен на отечественное топливо. Он указал, что Россия не будет продавать нефть странам, которые ввели ограничение.