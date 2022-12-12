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15:07, 12 декабря 2022Наука и техника

Сим-карты предложили использовать в медицине

ACS Publications: найден способ извлечения золота из использованных сим-карт

Фото: Shutterstock

Ученые нашли способ получать из бывшей в употреблении электроники полезные металлы. Исследование было опубликовано в журнале ACS Publications.

Международная группа ученых рассказала о безопасном для экологии способе переработки старых сим-карт, картриджей для принтеров и прочей техники с целью получения различных металлов. Метод извлечения золота предложили специалисты Университета Кальяри (Италия), процесс применения металлов описали ученые Имперского колледжа Лондона (Великобритания).

Специалисты отметили, что обычно старые сим-карты или картриджи для принтера оказываются утилизированными, тогда как из них можно выделить ценные металлы. Ученые предложили с помощью экологически чистых реагентов извлекать из старой техники никель, медь, серебро и золото, а затем применять их в качестве катализаторов реакций для создания медицинских препаратов.

В ходе исследования команда ученых протестировала соединение золота в ряде реакций, обычно используемых в фармацевтическом производстве. Так, им удалось использовать извлеченное золото при изготовлении противовоспалительных и обезболивающих препаратов.

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«Обычный компьютер содержит гораздо больше драгоценных металлов, чем добытая руда», — отметил исследователь Шон Маккарти. «Наш подход направлен на сокращение отходов, уже существующих в наших сообществах, и превращение их в ценный ресурс», — подчеркнул ведущий автор исследования профессор Джеймс Уилтон-Эли.

В конце ноября ученые из Стэнфордского университета разработали инновационную электронную повязку для людей, страдающих от хронических незаживающих ран. Повязка помогает восстанавливать ткани быстрее за счет мониторинга процесса заживления и последующего скорректированного лечения.

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Андрей Ставицкий
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