Мужчина уволился с работы и увлекся продажей своих грязных трусов

В Великобритании мужчина уволился с работы и начал продавать свое нижнее белье в интернете

25-летний Кертис Гиббс из графства Уэст-Мидлендс, Великобритания, преодолел финансовые трудности, когда уволился с работы и увлекся продажей своего нижнего белья. Об этом сообщает Metro.

Гиббс работал в супермаркетах и получал зарплату в размере 1,3 тысячи фунтов стерлингов (99 тысяч рублей) в месяц. Со временем он исчерпал лимит кредитных карт и постоянно нуждался в деньгах, поэтому решил найти подработку в интернете.

Мужчина начал продавать свои грязные трусы и носки, старые кроссовки и даже воду, в которой он купался. Гиббс понял, что люди готовы платить ему большие деньги за то, что он удовлетворяет их фетишистские наклонности. Вскоре мужчина уволился с основной работы и полностью отдал одну из комнат в своей квартире под новую деятельность. «Список бесконечен, когда дело доходит до странных запросов. Один парень хотел, чтобы я выпил бутылку газировки, рыгнул в банку, закрыл ее и отправил ему», — рассказывает он.

Сейчас Гиббс зарабатывает 22 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей) в месяц и работает по удобному ему графику. «Моя семья полностью меня поддерживает. Они увидели, как много я стал зарабатывать и каким я стал счастливым», — говорит он.

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