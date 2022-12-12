Единственный танкер с нефтью из России прошел Босфор

Российский танкер Volgotrans с нефтью прошел через пролив Босфор в Турции

Танкер Volgotrans 2701, перевозящий сырую нефть из России, прошел из Черного моря через пролив Босфор, оказавшись единственным судном с российским сырьем в очереди у берегов Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Уточняется, что Volgotrans 2701 в понедельник, 12 декабря, вышел в Мраморное море и планирует стоянку в турецком порту Текирдаг. Он предоставил необходимую страховку, заявили в Главном управлении по морским делам Минтранса Турции.

Вечером в воскресенье, 11 декабря, стало известно, что Турция начала пропускать танкеры с нефтью, остановленные в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

Пробка у входа в пролив Босфор начала скапливаться 5 декабря после введения рядом стран потолка цен на российскую нефть. Указывалось, что Турция требует дополнительные подтверждения страховки судов.

При этом в администрации президента США заявили об отсутствии российской нефти на застрявших в проливах танкерах, которые не пропускают власти Турции.

