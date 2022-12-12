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23:49, 12 декабря 2022Интернет и СМИ

Стало известно о недовольстве Запада действиями Зеленского

Newsweek: гонения на Украинскую православную церковь подпортят репутацию Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обозреватель Джонатан Тобин в своей статье для Newsweek заявил, что гонения Киева на каноническую Украинскую православную церковь изменят отношение западных государств к конфликту с Россией.

Автор статьи считает, что Западу станет все сложнее закрывать глаза на действия президента Украины Владимира Зеленского. «Это финальное доказательство диктаторского режима Зеленского подпортит его репутацию борца за демократию 21 века», — сказал он.

По словам Тобина, украинский лидер долгое время успешно эксплуатировал в собственных целях навязанный западными СМИ положительный образ. Журналист считает, что благодаря этому в Киев вливались огромные объемы средств американских налогоплательщиков.

По мнению обозревателя, гонения на Украинскую православную церковь должны развеять любые представления о том, что Соединенные Штаты отстаивают западные ценности и свободы в этом противостоянии.

«Если президент [США Джо] Байден и поддерживающие его СМИ намерены продолжать просить американцев платить за ведущий к поражению затянувшийся конфликт, который приносит только страдания, вместо того, чтобы добиваться его прекращения, они должны, по крайней мере, быть честными в отношении человека, который получает все эти деньги», — написал обозреватель.

22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о контрразведывательных мероприятиях в Киево-Печерской лавре. В тот же день стало известно об обысках в других монастырях на Украине. В ходе них СБУ допросила полсотни человек.

Сообщалось, что в ходе обысков СБУ обнаружила в церквях «пророссийскую литературу». Ее, как считают в СБУ, использовали в том числе «для пропаганды "русского мира"». 9 декабря с обысками пришли и к митрополиту УПЦ.

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Марина Совина
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