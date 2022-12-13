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17:43, 13 декабря 2022Силовые структуры

В Москве завершили следствие по делу о смерти бабушки и внучки из-за арбуза

В Москве СК завершил расследование дела о смерти бабушки и внучки, отравившихся арбузом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного после смерти отравившихся арбузом бабушки и внучки. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В прокуратуру Москвы поступили материалы дела для утверждения обвинительного заключения. 40-летнему дезинсектору из Подмосковья Антону Котову грозит до десяти лет лишения свободы по статье 238 («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ.

В начале сентября 2021 года 38-летняя москвичка, ее 61-летняя мать и 14-летняя дочь отравились арбузом. Пенсионерка и ребенок скончались в больнице, женщине причинен тяжкий вред здоровью. Как было установлено, накануне в супермаркете проводилась дезинсекция с использованием средства «Цигатрин».

По версии следствия, обвиняемый не предупредил представителя магазина о необходимости убрать или укрыть продукты на время процедуры. Котова задержали 13 сентября 2021 года, свою вину он не признал. Врач-дезинфектолог и эксперт по борьбе с насекомыми и грызунами Николай Дубинин также высказал мнение, что предназначенные средства для дезинфекции — инсектициды — не могли вызвать смертельного отравления.

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Илона Палей
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