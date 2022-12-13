Чемпион Bellator дал совет Анкалаеву

Вадим Немков посоветовал Магомеду Анкалаеву выигрывать раунды с более явным преимуществом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вадим Немков отреагировал на ничью соотечественника Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе отметил, что Анкалаев заслужил победу. При этом он посоветовал россиянам, рассчитывающим на успех на турнирах в США, выглядеть увереннее в октагоне. «Надо понимать, что мы из России, что нам надо выигрывать раунды с более явным преимуществом», — сказал Немков.

11 декабря Анкалаев и Блахович сразились на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Бой за чемпионский пояс завершился ничьей. После этого россиянин пригрозил покинуть UFC.

Глава промоушена Дэйна Уайт раскритиковал бойцов. «Я начал отключаться уже после трех раундов. Анкалаев расстроен решением, но что вы от меня хотите? Тебя избивают два раунда, ты переводишь его на землю... Иди и дерись», — заявил он, назвав поединок ужасным.