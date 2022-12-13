МИД прокомментировал возможные дипломатические меры против США

Рябков: Москва ответит на действия Вашингтона против дипломатов по принципу «око за око»

Москва ответит на недружественные действия Вашингтона против российских дипломатов по принципу око за око и всегда придерживается этого принципа в подобных ситуациях. Так возможные ответные меры на высылку группы российских дипломатов, которые вынуждены будут покинуть США в начале 2023 года из-за решения американских властей, прокомментировал замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Наши ответные [дипломатические] меры им были объявлены когда только эти шаги по требованию об отъезде наших сотрудников к определенным срокам были введены. Мы внимательно следим за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями», — заявил дипломат.

Рябков отметил, что МИД внимательно контролирует «подобные сюжеты» и заявил, что восстановить цепочку первоначального инициатора таких мер практически невозможно «из-за нескончаемой череды сокращений дипсостава».

Ранее дипломат заявил, что Москва и Вашингтон достигли минимального прогресса в ходе совместных консультаций в Стамбуле. Он уточнил, что подобные контакты между двумя странами будут продолжаться. «Конкретных сроков, дат, тем более, договоренностей по месту мы пока не имеем. Пока это преждевременно, все уже будет, естественно, в будущем году», — заключил замглавы МИД РФ.