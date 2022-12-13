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09:44, 13 декабря 2022Ценности

Платье Самойловой на годовщине свадьбы с Джиганом оказалось просвечивающим

Оксана Самойлова появилась в просвечивающем платье на годовщине свадьбы с рэпером Джиганом

Кадр: Страница Оксаны Самойловой во «ВКонтакте»

Российская предпринимательница Оксана Самойлова появилась в откровенном платье на годовщине свадьбы с рэпером Джиганом. Соответствующие кадры появились во время онлайн-трансляции в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что во время торжества блогерша сменила три наряда. В конце свадьбы Самойлова переоделась в последнее платье светло-коричневого цвета, ткань которого оказалась просвечивающей. При этом оно было украшено множеством мерцающих стразов. «И это у нее четверо детей! Шок», — заявил ведущий мероприятия.

В ноябре стало известно, что Самойлова отметит годовщину свадьбы с мужем в платьях за сотни тысяч рублей. Жена Джигана поделилась с подписчиками видео, где она примерила пять нарядов разных фасонов с ценовым диапазоном от 500 до 800 тысяч рублей.

Ранее Самойлова также раскрыла вес подвенечного наряда. По словам бизнесвумен, оказалось, что вес ее главного платья составил 13 килограммов, а вместе с фатой — 15. Кроме того, инфлюэнсерша рассказала, что дизайнер данной вещи, стоимость которой достигает 2,5 миллиона рублей, решил безвозмездно предоставить ее для торжества.

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Карина Черных
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