МИД увидел противоречие в обещании Франции передать Украине системы ПВО

Захарова увидела противоречие политике Макрона в обещании МИД Франции передать Украине ПВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела противоречие политике президента Франции Эммануэля Макрона в обещании главы МИД республики Катрин Колонны передать Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В Париже ролевые игры в хорошего президента, радеющего за мир, и плохой МИД, усугубляющий боевые действия? Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях», — заявила дипломат.

13 декабря Катрин Колонна анонсировала поставки на Украину новой партии систем ПВО в скором времени. Она также сообщила, что несколько десятков стран пообещали выделить Киеву более одного миллиарда евро. Министр иностранных дел Франции уточнила, что около 70 государств решили отправить срочную финансовую помощь Киеву, чтобы помочь пережить зимний период.

