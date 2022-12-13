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15:29, 13 декабря 2022Мир

МИД России призвал Монголию самостоятельно разобраться с протестами

Замглавы МИД России Руденко призвал Монголию самостоятельно разобраться с протестами

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Монголия должна самостоятельно разобраться с протестами. К этому республику призвал замглавы МИД России Андрей Руденко на полях Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Знаем, что там происходит. Считаем, что Монголия должна справиться самостоятельно с этим кризисом. Уверен, что так и будет», — сказал Руденко.

Ранее сообщалось, что демонстранты закидали мелкими предметами премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ. Участники митингов выступили с требованием найти и наказать чиновников-коррупционеров, укравших уголь на 12 миллиардов долларов.

5 декабря в столице Монголии Улан-Баторе началась массовая демонстрация недовольных действиями правительства. Протестующие требовали назвать имена и наказать чиновников-коррупционеров. Утверждается, что количество вывезенного из Монголии угля отличается от объема, полученного Китаем, в который отправляется около 86 процентов всего экспорта страны.

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Глеб Бажуткин
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