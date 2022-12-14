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12:39, 14 декабря 2022Россия

Взрыв газа прогремел в магазине в Дагестане

Женщина пострадала при взрыве газа в магазине в дагестанском Дербенте
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Shutterstock

Взрыв газа прогремел в одном из магазинов на улице Гагарина в Дербенте Республики Дагестан, в результате происшествия пострадала женщина. Об этом пресс-служба регионального МВД сообщила в Telegram.

По данным ведомства, инцидент произошел 13 декабря. По предварительной версии, произошла утечка бытового газа. «Одна из посетительниц магазина, 43-летняя местная жительница, войдя в уборную, включила электричество, что привело к произошедшему», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Пострадавшую россиянку отвезли в больницу. Полиция организовала проверку.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом трехэтажном доме в Элисте. В результате происшествия пострадала женщина, ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Большая часть жильцов дома успела эвакуироваться.

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Анна Щербакова
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