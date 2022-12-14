Власти Бердянска сообщили о диверсии со стороны Украины

Власти Бердянска сообщили о подрыве подстанции и опоры ЛЭП украинскими диверсантами

Власти Бердянска заявили о диверсии со стороны Украины. Диверсанты подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередач (ЛЭП), сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Вчера в 20.30 (мск) в районе мкр "Коса" прихвостни украинских оккупантов подорвали трансформаторную подстанцию путем закладки безоболочного взрывного устройства у входа и опору ЛЭП в прибрежной зоне, установив на ней накладные заряды в виде тротиловых шашек», — говорится в сообщении.

В результате диверсии без электроснабжения остались свыше 10 тысяч абонентов. В администрации уточнили, что обесточены оказались микрорайон «Коса», а также часть микрорайонов «8 марта» и «Колония».

В настоящее время идут работы по восстановлению электроснабжения. Также на месте происшествия были найдены улики, которые указывают на причастность конкретных лиц к преступлению. Их разыскивают правоохранители, добавили власти города.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) предупредили о возможных диверсиях со стороны Украины в Сватове. В Народной милиции ЛНР полагают, что теракты могут начаться «ввиду длительных безуспешных действий» украинских войск на этом направлении.

