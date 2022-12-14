Впервые записан звук марсианского «дьявола»

Nature Communications: марсоход впервые записал звук пылевого вихря на Марсе

Международная группа ученых сделала первую в мире аудиозапись марсианского «пылевого дьявола» — пыльного вихря, который регулярно образуется на поверхности Красной планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Звук был записан с помощью микрофона на борту марсохода Perseverance, который записывает около трех минут каждые два дня. Устройство SuperCam было включено, когда один из вихрей в кратере Езеро, где приземлился Perseverance, проходил прямо над аппаратом. Столкновение с вихрем также было зафиксировано навигационной камерой марсохода и несколькими датчиками в приборе Mars Environmental Dynamics Analyzer.

Ученые объединили данные с моделированием, показав, что пылевой вихрь имел размер около 25 метров, высоту не менее 118 метров, а его скорость достигала примерно пять метров в секунду. Акустические сигналы ударов частиц пыли, регистрируемые при столкновении с вихрем, предоставили уникальную количественную информацию о плотности «пылевого дьявола».

Пыльные вихри возникают, когда теплый воздух вблизи поверхности начинает подниматься и вращаться, создавая пониженное давления в центре вихря и сильные циркулирующие потоки. Конвективные вихри часто возникают на поверхности Марса в течение дня и составляют ключевой элемент планетарного пограничного слоя (ППС) — нижнего слоя газовой оболочки планеты, свойства и динамика которого в значительной мере определяются взаимодействием с твердой (или жидкой) поверхностью планеты. Хотя скорость ветра высока, вихрь остается слабым из-за сильной разреженности местного воздуха.