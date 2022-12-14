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03:06, 14 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о погибших от фосфорного снаряда ВСУ матери и ребенке

В ЛНР извлекли останки матери и ребенка, погибших от фосфорного снаряда украинских военных

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

В поселке Горское Луганской народной республики (ЛНР) извлекли останки матери и ребенка, погибших от украинского фосфорного снаряда, рассказала советник главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы Анна Сорока, пишет РИА Новости.

По ее словам, эксперты работали в Горском. Из-под развалин подняли тела погибших женщины и 12-летнего ребенка, которые стали жертвами обстрела со стороны украинских военных. «В дом прилетел фосфорный снаряд. Все сгорело дотла. Сейчас проводится экспертиза останков», — подчеркнула она.

На месте находятся следователи. «Пополняем эпизодами наше большое уголовное дело. Работы предстоит много», — добавила Сорока.

Ранее в центре Донецка во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также погибли мать с ребенком. Кроме того, в результате удара ВСУ по отелю «Донбасс палас» погибла женщина, были ранены двое мужчин, один из которых — журналист российского телевидения.

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Марина Совина
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