24-летний сотрудник службы безопасности погиб на стадионе в Катаре

Сотрудник службы безопасности Джон Кибуэ погиб после падения на стадионе в Катаре

24-летний сотрудник службы безопасности, кениец Джон Нджуэ Кибуэ погиб после падения на стадионе в Катаре. Об этом сообщает CNN.

Кибуэ упал с восьмого этажа арены «Лусаил Айконик» в субботу, 10 декабря. В этот день на стадионе не проходили матчи турнира. Мужчину доставили в больницу Дохи с травмой головы и несколькими переломами. «Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия медицинской бригады, Джон Кибуэ скончался в больнице во вторник, 13 декабря, после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии», — сказано в заявлении комитета наследия чемпионата мира.

11 декабря стало известно, что фотокорреспондент катарского телеканала Al Kass TV Халид аль‑Мисслам умер во время работы на турнире. Подробности произошедшего не разглашаются.

10 декабря американский обозреватель Грант Валь умер в Дохе, освещая четвертьфинал матча между Аргентиной и Нидерландами. 48-летний журналист потерял сознание на Национальном стадионе Лусаил, его пытались реанимировать на месте. Позднее репортера доставили в больницу, где была зарегистрирована его смерть.