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13:44, 14 декабря 2022Россия

В Госдуме допустили письменное послание Путина Федеральному собранию

Депутат Синельщиков допустил послание Путина Федеральному собранию в письменном формате

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин может прислать Федеральному собранию письменное послание, так как его формат не указан в Конституции. Об этом заявил первый замглавы думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков, его цитирует РИА Новости.

«Вообще, декабрь еще не закончился у нас, и я обращаю ваше внимание на то, что ежегодное послание у нас не написано [в Конституции], что оно должно быть таким очным путем встречи. Он [президент России Владимир Путин] же может просто прислать свое письменное послание для ознакомления, а мы его прочитаем», — сказал парламентарий.

Он отметил, что послания в письменном формате еще не было. По словам депутата, оно может состояться в январе или феврале следующего года после важных событий, по теме которых президент мог бы выступить.

В Кремле, в свою очередь, допустили, что послание парламенту может состояться в 2023 году. Там также не согласились с утверждением Синельщикова о том, что послание Путина может быть в письменной форме.

При этом источник РИА Новости называл 27 сентября возможной датой послания, впоследствии в Кремле это опровергли.

Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, а Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.

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Анастасия Шейкина
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