Сериал «Уэнсдэй» Бертона набрал более миллиарда часов просмотров

Сериал «Уэнсдэй» стал третьим сериалом Netflix, набравшим миллиард часов просмотров

Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал третьим проектом стриминговой платформы Netflix, набравшим миллиард часов просмотров. Об этом сообщает Collider.

Шоу достигло результата в 1,02 миллиарда часов менее чем за 28 дней после премьеры. По количеству просмотров сериал «Уэнсдэй» обошли всего два шоу: четвертый сезон проекта «Очень странные дела» (1,35 миллиарда часов) и первый сезон «Игры в кальмара» (1,65 миллиарда).

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.

Ранее создателей шоу обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов.