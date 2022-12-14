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16:08, 14 декабря 2022Культура

Сериал «Уэнсдэй» Бертона набрал более миллиарда часов просмотров

Сериал «Уэнсдэй» стал третьим сериалом Netflix, набравшим миллиард часов просмотров

Кадр: фильм «Уэнсдэй»

Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал третьим проектом стриминговой платформы Netflix, набравшим миллиард часов просмотров. Об этом сообщает Collider.

Шоу достигло результата в 1,02 миллиарда часов менее чем за 28 дней после премьеры. По количеству просмотров сериал «Уэнсдэй» обошли всего два шоу: четвертый сезон проекта «Очень странные дела» (1,35 миллиарда часов) и первый сезон «Игры в кальмара» (1,65 миллиарда).

Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.

Ранее создателей шоу обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов.

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Анастасия Астахова
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