Сериал «Уэнсдэй» Бертона набрал более миллиарда часов просмотров
Сериал «Уэнсдэй» режиссера Тима Бертона стал третьим проектом стриминговой платформы Netflix, набравшим миллиард часов просмотров. Об этом сообщает Collider.
Шоу достигло результата в 1,02 миллиарда часов менее чем за 28 дней после премьеры. По количеству просмотров сериал «Уэнсдэй» обошли всего два шоу: четвертый сезон проекта «Очень странные дела» (1,35 миллиарда часов) и первый сезон «Игры в кальмара» (1,65 миллиарда).
Премьера «Уэнсдэй» состоялась на Netflix 23 ноября. Сериал рассказывает о дочери Мартиши и Гомеса Аддамс, имеющей необычные способности, и ее попытках адаптироваться в школе. В проекте снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.
В конце ноября проект Бертона стал самым просматриваемым англоязычным шоу на Netflix.
Ранее создателей шоу обвинили в расизме из-за темнокожих антагонистов.