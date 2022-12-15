В результате украинского обстрела в Донецке пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате украинского обстрела Донецка, среди них один ребенок

Из-за обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали пять человек, в том числе один ребенок, заявил мэр города Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока известно о пяти пострадавших, в том числе один ребенок 2012 года (рождения)», — сказал Кулемзин.

Утром 15 декабря ВСУ атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка 40 ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО). В городе заявили, что этот обстрел стал самым массированным с 2014 года. Вскоре стало известно, что удар был нанесен РСЗО НАТО «Вампир».