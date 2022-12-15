В Польше взорвался подарок с Украины

Полиция Польши заявила о взрыве подарка, полученного комендантом Шимчиком на Украине

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который сотрудник ведомства Ярослав Шимчик получил на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«В помещении, прилегающим к кабинету Главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении полиции.

Уточняется, что подарок передал один из руководителей украинских служб. При взрыве комендант получил легкие травмы, его отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что в Главном управлении полиции в Варшаве на первом этаже здания при загадочных обстоятельствах обрушился потолок, после чего главного коменданта Ярослава Шимчика доставили в госпиталь. Уточняется, что перед инцидентом был слышен звук взрыва.