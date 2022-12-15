Начальнику участка работавшей в сгоревшем OBI фирмы продлили срок задержания

Суд продлил срок задержания начальнику участка фирмы, выполнявшей работы в сгоревшем OBI

Химкинский суд Москвы вынес решение о продлении срока задержания начальнику участка строительной фирмы «Дельта-строй» Александру Макарову, проходящему по делу о пожаре в магазине OBI торгового центра «Мега Химки». Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По ходатайству прокурора срок продлили на 72 часа. Решение о мере пресечения для фигуранта будет принято в пятницу, 15 декабря. Ранее стало известно, что Макаров стал третьим подозреваемым. Вечером во вторник, 13 декабря, с ним и директором «Дельта-строя» провели очную ставку.

36-летнего сварщика Дениса Сагитова, выполнявшего работы в сгоревшем магазине, и 42-летнего прораба Ильнура Шайхутдинова, которых задержали в понедельник, 12 декабря, отпустили под подписку о невыезде.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел 9 декабря. Площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. В результате погиб охранник магазина. Причиной возгорания МЧС назвало нарушение правил при сварочных работах.