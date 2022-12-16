Пары с общим бюджетом оказались крепче и при этом уязвимее перед одной проблемой

Ученые назвали пары с общим бюджетом более крепкими, но аналитики связали это с абьюзом

Аналитики связали с одной серьезной проблемой тот факт, что пары с общим бюджетом могут являться более крепкими. О том, как ведущие совместный бюджет партнеры оказались и крепче как союзы, и уязвимее перед абьюзом, пишет HypeBae со ссылкой на исследование британского цифрового банка Monzo.

После одного из недавних исследований ученые Университета Колорадо пришли к выводу, что пары, объединяющие свои доходы, остаются вместе на более долгий срок. Однако эксперты Monzo указали на то, что это может быть связано не с семейным счастьем, а с финансовым абьюзом, который терпит один из партнеров, не имея возможности распоряжаться своими деньгами или влезая в долги из-за супруга. «Случаи домашнего и финансового насилия, о котором клиенты банка сообщают в специальном приложении, в последнее время участились в восемь раз», — назвали пугающую цифру специалисты.

По данным благотворительного фонда помощи жертвами экономического абьюза SEA, сотрудничающего с цифровым банком, в последние два года уровень возникших из-за общего бюджета долгов британцев вырос на 567 процентов. Если в 2020 году средний долг таких людей составлял около 3 тысяч долларов, то сейчас он вырос до 21,2 тысячи, уточнили аналитики.

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