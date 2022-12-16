Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
22:52, 20 декабря 2022Забота о себе

Пары с общим бюджетом оказались крепче и при этом уязвимее перед одной проблемой

Ученые назвали пары с общим бюджетом более крепкими, но аналитики связали это с абьюзом

Фото: Andrew Wise / Unsplash

Аналитики связали с одной серьезной проблемой тот факт, что пары с общим бюджетом могут являться более крепкими. О том, как ведущие совместный бюджет партнеры оказались и крепче как союзы, и уязвимее перед абьюзом, пишет HypeBae со ссылкой на исследование британского цифрового банка Monzo.

После одного из недавних исследований ученые Университета Колорадо пришли к выводу, что пары, объединяющие свои доходы, остаются вместе на более долгий срок. Однако эксперты Monzo указали на то, что это может быть связано не с семейным счастьем, а с финансовым абьюзом, который терпит один из партнеров, не имея возможности распоряжаться своими деньгами или влезая в долги из-за супруга. «Случаи домашнего и финансового насилия, о котором клиенты банка сообщают в специальном приложении, в последнее время участились в восемь раз», — назвали пугающую цифру специалисты.

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

По данным благотворительного фонда помощи жертвами экономического абьюза SEA, сотрудничающего с цифровым банком, в последние два года уровень возникших из-за общего бюджета долгов британцев вырос на 567 процентов. Если в 2020 году средний долг таких людей составлял около 3 тысяч долларов, то сейчас он вырос до 21,2 тысячи, уточнили аналитики.

Ранее американский психолог Дэвид Цалль назвал способ восстановить эмоциональную связь при редком сексе. Он заявил, что, если обсудить растущее между партнерами отчуждение открыто, можно решить сексуальные проблемы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Кремль подтвердил поездку Путина в зону спецоперации
Московские врачи удалили молодому пациенту опухоль весом 24 килограмма
США предупредили КНДР о последствиях ядерного испытания
Вучич оценил планы Турции поставить «Байрактары» в Косово
Вор оставил на месте преступления вставной зуб и тюремные документы и попался
США заподозрили в планах передать Украине системы Patriot
Макрон сообщил о намерении поговорить с Путиным
Игроков сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах с чемпионского парада
Пассажирка московского метро упала под поезд и выжила
Глава ДНР доложил Путину о проблемах с водоснабжением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.