Александр Емельяненко объяснил допинговые обвинения в адрес Махачева

Александр Емельяненко заявил, что боец Махачев напомнит о себе после обвинений о допинге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил допинговые обвинения в адрес чемпиона UFC Ислама Махачева. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал случившееся хорошим способом напомнить о себе. «Это хорошо, когда за кого то что то говорят — отрицательное или неотрицательное. Значит, человека знают, значит, хотят как то вывести из себя», — посчитал он.

15 декабря американский боец UFC Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга. Он предположил, что россиянин мог принимать стероиды с десяти лет.

В мае в допинг-пробе Грина было обнаружено запрещенное вещество, являющееся анаболическим стероидом. Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало бойца, сократив срок его отстранения до шести месяцев, так как он сотрудничал со следствием. Грин вернулся к тренировкам 16 ноября.

26 февраля Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде.

Махачев, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, одержал 23 победы и потерпел одно поражение в профессиональной карьере. В активе Грина 29 побед при 13 поражениях, а также одна ничья.