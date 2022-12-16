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07:50, 16 декабря 2022Спорт

Александр Емельяненко объяснил допинговые обвинения в адрес Махачева

Александр Емельяненко заявил, что боец Махачев напомнит о себе после обвинений о допинге

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил допинговые обвинения в адрес чемпиона UFC Ислама Махачева. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен назвал случившееся хорошим способом напомнить о себе. «Это хорошо, когда за кого то что то говорят — отрицательное или неотрицательное. Значит, человека знают, значит, хотят как то вывести из себя», — посчитал он.

15 декабря американский боец UFC Бобби Грин обвинил Махачева в употреблении допинга. Он предположил, что россиянин мог принимать стероиды с десяти лет.

В мае в допинг-пробе Грина было обнаружено запрещенное вещество, являющееся анаболическим стероидом. Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало бойца, сократив срок его отстранения до шести месяцев, так как он сотрудничал со следствием. Грин вернулся к тренировкам 16 ноября.

26 февраля Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде.

Махачев, владеющий титулом чемпиона UFC в легком весе, одержал 23 победы и потерпел одно поражение в профессиональной карьере. В активе Грина 29 побед при 13 поражениях, а также одна ничья.

Анастасия Борисова
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