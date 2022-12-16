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15:16, 16 декабря 2022Спорт

Стал известен доход ФИФА от чемпионата мира-2022

ЧМ-2022 в Катаре принес ФИФА на один миллиард долларов больше, чем мундиаль-2018 в России

Фото: Globallookpress.com

Стал известен доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира-2022. Сумму озвучил президент организации Джанни Инфантино во время пресс-конфереции, запись которой доступна на сайте ФИФА.

Инфантино заявил, что турнир в Катаре принес федерации 10,5 миллиарда долларов. Таким образом, ФИФА получила на один миллиард долларов больше, чем за мундиаль-2018 в России.

Ранее стало известно, что полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира-2022 в Катаре. «В ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными», — говорилось в заявлении правоохранительных органов. Отмечалось, что средства принадлежат депутату от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери, задержанным 9 декабря.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Франции. Трехцветные являются действующими чемпионами мира.

Дарья Коршунова
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