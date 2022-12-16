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13:17, 16 декабря 2022Силовые структуры

Присяжные признали виновным вора в законе Костю Канского

Присяжные вынесли обвинительный вердикт вору в законе Косте Канскому, он взят под стражу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт местному жителю Константину Найбауэру, известному в криминальной среде как вор в законе Костя Канский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Присяжные единодушно признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Государственное обвинение поддерживал прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

Присяжные признали, что с 1997 года по настоящее время Найбауэр имеет статус вора в законе и оказывает влияние на преступную среду Красноярского края. С учетом вердикта суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста по 15 февраля 2023 года.

На следующем судебном заседании состоятся прения сторон, после чего подсудимому будет предоставлено последнее слово и суд удалится на приговор.

В январе 2022 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Канскому. Тогда присяжные посчитали, что вина подсудимого не доказана. Найбауэр отрицал вмененное ему обвинение.

Вора в законе задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. По данным полиции, он был коронован в 1997 году. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

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Любовь Ширижик
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