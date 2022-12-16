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14:54, 16 декабря 2022Наука и техника

Названы сроки выхода Spider-Man 2

Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года на PlayStation 5

Изображение: MARVEL

Sony анонсировала выход очередной игры во вселенной Spider-Man. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

В сообщении для геймеров компания назвала сроки выхода нового тайтла от студии Insomniac Games. Ожидается, что Spider-Man 2 появится осенью 2023 года. Игра будет продолжением серии Marvel’s Spider-Man. Видеоигра окажется эксклюзивом для PlayStation 5. При этом оригинальный Spider-Man и Spider-Man: Miles Morales были доступны на PS4 и ПК.

«Какой это был год для PlayStation Studios! Пусть следующий год будет таким же захватывающим, поскольку мы продолжаем готовить Marvel's Spider-Man 2 к выпуску следующей осенью», — отметил креативный директор Insomniac Games Брайан Интихар.

В компании также раскрыли краткий синопсис будущей игры. По словам создателей тайтла, дуэт Питера Паркера и Майлза Моралеса возвратится в следующем блокбастере серии.

Первая часть серии Spider-Man, разработанная Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel Games, вышла в сентябре 2016 года. Игра стала доступной на ПК в августе 2022 года.

Ранее инсайдеры сообщили, что геймдизайнер Нил Дракманн начал работу над третьей частью The Last of Us. Первая часть The Last of Us вышла в 2013 году в качестве эксклюзива PlayStation.

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Андрей Ставицкий
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