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14:47, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

TikTok заявил о сокращении штата сотрудников в России

Соцсеть TikTok заявила, что сокращает штат сотрудников в России

Фото: Robert Way / Shutterstock

Социальная сеть TikTok заявила, что сокращает штат сотрудников в России. Об этом компания сообщила РИА Новости.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране», — рассказали в пресс-службе платформы. В компании отметили, что гарантируют поддержку этим работникам.

Помимо того, TikTok продолжает оценивать ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценной работы соцсети, говорится в заявлении.

В марте TikTok ввела ряд ограничений для пользователей из России. Юзеры лишились возможности публиковать новые ролики и проводить прямые трансляции, также им стал недоступен контент зарубежных авторов. Компания объяснила решение принятием в России закона об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 4 марта.

В июле телеканал «360» сообщил со ссылкой на близкий к TikTok источник, что соцсеть может полноценно заработать на территории России с 27 сентября. Представители сервиса опровергли эту информацию.

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Маргарита Щигарева
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