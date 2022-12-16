Лучший боец UFC высмеял Махачева

Боец UFC Волкановски высмеял Махачева фразой «на моем колене отпечатано твое лицо»

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски высмеял в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) россиянина Ислама Махачева.

Волкановски опубликовал видео из тренажерного зала. «Эй, Ислам, у тебя на поясе написано мое имя, а на моем колене пропечатано твое лицо!» — такой фразой он подписал пост.

13 ноября стало известно, что Махачев подерется с Волкановски, который является лучшим вне зависимости от весовых категорий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) . Поединок в легком весе состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля 2023 года.

23 октября Махачев выиграл у бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Всего за карьеру Ислам Махачев провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы. Александр Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.