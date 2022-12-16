WADA сделало заявление об отстранении российского спорта от турниров

WADA заявило, что российский спорт должен быть отстранен на четыре года от турниров

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало заявление об отстранении российского спорта от международных турниров. Об этом сообщается на сайте «Матч ТВ».

В WADA заявили, что санкции были введены на четыре года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года сократил срок до двух лет. Решение CAS означает, что российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а также проводить международные соревнования в стране.

11 декабря глава WADA Витольд Банька заявил о разочаровании в санкциях CAS против России. Он заявил, что недоволен тем, что CAS не одобрил все требования WADA.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира, а российских спортсменов лишить флага и гимна сроком на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В декабре 2020-го CAS утвердил введение санкций сроком на два года.