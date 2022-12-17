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21:00, 17 декабря 2022Спорт

Назван лучший игрок матча за третье место на чемпионате мира

Хорват Йошко Гвардиол стал лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира

Фото: Shutterstock

Международная федерация футбола назвала хорватского защитника Йошко Гвардиола лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В игре против команды Марокко Гвардиол забил победный гол. Игрок поразил ворота соперников на 42-й минуте при счете 1:1 и вывел сборную Хорватии вперед.

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Гвардиол стал самым молодым автором гола в истории хорватской национальной команды на чемпионатах мира. Он забил на турнире в возрасте 20 лет и 328 дней и побил рекорд Ивицы Олича, который держался с 2002 года.

Матч против Марокко завершился со счетом 2:1. Сборная Хорватии завоевала третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998 году.

В матче за первое место сразятся сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдет 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 году в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.

Ксения Курашкина
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