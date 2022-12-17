Назван лучший игрок матча за третье место на чемпионате мира

Хорват Йошко Гвардиол стал лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира

Международная федерация футбола назвала хорватского защитника Йошко Гвардиола лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В игре против команды Марокко Гвардиол забил победный гол. Игрок поразил ворота соперников на 42-й минуте при счете 1:1 и вывел сборную Хорватии вперед.

Гвардиол стал самым молодым автором гола в истории хорватской национальной команды на чемпионатах мира. Он забил на турнире в возрасте 20 лет и 328 дней и побил рекорд Ивицы Олича, который держался с 2002 года.

Матч против Марокко завершился со счетом 2:1. Сборная Хорватии завоевала третью медаль чемпионата мира за все время участия в турнире. Помимо бронзы в Катаре, команда взяла серебро в 2018 году и еще одну бронзу в 1998 году.

В матче за первое место сразятся сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдет 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 году в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.