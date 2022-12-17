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13:03, 17 декабря 2022Мир

Стало известно о состоянии главы «Русского дома» в ЦАР после покушения

РИА Новости: главу «Русского дома» в ЦАР Сытного скоро выпишут из больницы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытный находится в сознании. О его состоянии стало известно РИА Новости.

Сытного скоро выпишут, добавил источник издания в посольстве России в Центральноафриканской республике. Он также добавил, что руководитель «Русского дома» выходил сегодня с ним на связь.

В ведомстве отметили, что пока что новых данных по расследованию не появилось. Однако меры безопасности дипломатической миссии были усилены и прямых угроз ей нет.

Ранее сообщалось о покушении на Сытного в городе Банги, в его руках взорвалась посылка. Глава российской гуманитарной миссии получил отправление от неизвестного адресанта, в котором находилось взрывчатое вещество.

В МИД России подтвердили происшествие и отметили, что Сытного госпитализировали. Удалось выяснить, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Мингуэсы. На месте также найдена записка с угрозами «от всех французов».

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Елена Апазиди
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