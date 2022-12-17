Первая учительница Месси обратилась к футболисту перед финалом ЧМ-2022

Первая учительница Месси заявила о чувстве гордости за футболиста перед финалом ЧМ-2022

Первая учительница капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси Моника Домина обратилась к игроку перед финальным матчем чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ее слова приводит Ole.

Домина заявила, что благодарна богу за подаренную ей возможность научить Месси писать и читать. «Никогда не меняйся. Ты скромный, замечательный человек. Спасибо, что позволил почувствовать гордость за то, что я являюсь частью твоей жизни. Видеть тебя счастливым — это мое счастье», — написала она. Учительница добавила, что перед смертью хочет обнять Месси.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На чемпионате мира-2014 аргентинцы стали серебряными призерами, а в 2018-м проиграли Франции в 1/8 финала. Месси является рекордсменом команды по количеству мячей, забитых на мировых первенствах.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.