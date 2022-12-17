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22:22, 17 декабря 2022Мир

Посольство РФ рассказало о состоянии главы Русского дома в ЦАР после покушения

Посольство РФ в ЦАР: состояние главы Русского дома Сытого после покушения остается тяжелым

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Состояние главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого, госпитализированного после покушения, остается стабильно тяжелым. Об этом рассказали в посольстве РФ в ЦАР, передает РИА Новости.

В представительстве подчеркнули, что специалисты продолжают бороться за жизнь Сытого. «Перед медиками стоит сложная задача по восстановлению здоровья россиянина», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Ранее в посольстве России сообщили, что пока новых данных по расследованию не появилось. Отмечалось, что меры безопасности дипломатической миссии были усилены и прямых угроз ей нет.

Покушение на Сытого произошло утром 16 декабря в городе Банги, в его руках взорвалась посылка. Глава российской гуманитарной миссии получил отправление от неизвестного адресанта, в котором находилось взрывчатое вещество.

В МИД России подтвердили происшествие и отметили, что Сытного госпитализировали. Удалось выяснить, что посылка была отправлена из Ломе, столицы Того, от имени некого Алекса Мингуэсы. На месте также найдена записка с угрозами «от всех французов».

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Марина Совина
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