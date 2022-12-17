Исмаилов оценил поражение Александра Емельяненко от блогера

Боец MMA Исмаилов заявил, что ему обидно за проигравшего блогеру Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» оценил поражение соотечественника Александра Емельяненко от блогера Святослава Коваленко.

«Честно говоря, мне было обидно за Сашу. И сегодня его побил блогер. Но не будем привязывать это к его спортивному наследию. Сейчас он немножко другой Саша», — заявил спортсмен. Исмаилов подчеркнул, что у Емельяненко легендарное имя и он внимательно следит за ним со времен промоушена Pride.

Поединок между Емельяненко и Коваленко прошел 16 декабря. Он завершился победой блогера в трех раундах раздельным решением судей. Емельяненко заявил, что должен был выиграть поединок, так как у него было больше попаданий.

Александр Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.