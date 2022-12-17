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18:34, 17 декабря 2022Мир

В МИД отреагировали на приостановку лицензий русскоязычных каналов в Молдавии

МИД РФ: приостановка лицензий русскоязычных телеканалов в Молдавии является актом цензуры

Фото: Shutterstock

Россия рассматривает приостановку лицензий шести русскоязычных телеканалов в Молдавии как акт политической цензуры. Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Реагируя на действия Кишинева, российское ведомство потребовало от международных профильных организаций дать адекватную оценку и «принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации». В МИД считают, что таким образом миллионы зрителей оказались лишены источника новостей на предпочитаемом языке.

О том, что Молдавия приостановила действие лицензий шести телеканалов за некорректное освещение событий на Украине стало известно вечером в пятницу, 16 декабря. Речь идет о телеканалах «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», а также «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ».

Президент Молдавии Майя Санду поддержала приостановку вещания, объяснив, что сохранение мира и стабильности в стране является приоритетом властей. «Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции», — добавила она.

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Платон Щукин
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