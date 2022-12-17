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11:15, 17 декабря 2022Россия

Кремль показал видео работы Путина в штабе войск СВО

Кремль опубликовал видео работы Путина в объединенном штабе войск, участвующих в СВО

В Кремле показали видео работы президента России Владимира Путина в объединенном штабе родов войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

На кадрах видно, как глава государства общается с министром обороны страны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а также заслушивает их доклад по текущей ситуации.

17 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в СВО. Российский президент также выразил готовность выслушать предложения по поводу действий армии страны.

В ноябре Путин заявил, что Россия добьется своих целей в ходе спецоперации.

Варвара Кошечкина
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