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17:55, 17 декабря 2022Спорт

Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси в команде

Тренер сборной Аргентины Скалони допустил, что Месси покинет команду после финала ЧМ

Фото: Carl Recine / Reuters

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался о будущем капитана Лионеля Месси в национальной команде. Его слова приводит YouTube-канал BeanymanSports.

Скалони допустил, что форвард может уйти из сборной по окончании чемпионата мира в Катаре. «Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное — получить от этого удовольствие», — добавил специалист.

14 декабря Месси рассказал, что завершит выступления на чемпионатах мира после финальной игры с Францией в Катаре. Футболист добавил, что счастлив вновь оказаться в решающей стадии мундиаля.

Аргентина и Франция встретятся в решающем матче турнира 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 года в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.

Ксения Курашкина
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