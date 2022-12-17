Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси в команде

Тренер сборной Аргентины Скалони допустил, что Месси покинет команду после финала ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони высказался о будущем капитана Лионеля Месси в национальной команде. Его слова приводит YouTube-канал BeanymanSports.

Скалони допустил, что форвард может уйти из сборной по окончании чемпионата мира в Катаре. «Будем надеяться, что, если это будет последняя игра Лео, мы сможем выиграть Кубок. Это было бы великолепно, и главное — получить от этого удовольствие», — добавил специалист.

14 декабря Месси рассказал, что завершит выступления на чемпионатах мира после финальной игры с Францией в Катаре. Футболист добавил, что счастлив вновь оказаться в решающей стадии мундиаля.

Аргентина и Франция встретятся в решающем матче турнира 18 декабря в 18:00 по московскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира. В 2018 года в финале они обыграли хорватов со счетом 4:2.