Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022

Футболист Месси заявил, что завершит выступления на чемпионатах мира после 2022 года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление о будущем в команде перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит Ole.

Футболист рассказал, что счастлив вновь оказаться в решающей стадии турнира. Он подчеркнул, что завершит выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевой пас. Нападающий установил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале аргентинцы встретятся с победителем игры между Францией и Марокко. Решающий матч пройдет 18 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

Лионель Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. На чемпионате мира-2014 аргентинцы стали серебряными призерами, а в 2018-м проиграли Франции в 1/8 финала.