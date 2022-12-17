Влияние погоды на устойчивость энергосистемы Украины объяснили

Аналитик Юшков рассказал о второстепенном влиянии погоды на энергосистему Украины

Погодные условия оказывают не самое важное влияние на устойчивость энергетической системы Украины. Какие факторы наиболее значимы, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Погода влияет, но занимает далеко не главную роль в возобновлении работы каких-то объектов в сфере энергоснабжения. Если для европейцев погода — это не только температура, но и то, есть или нет ветер, то для Украины ветер особо не играет роли, потому что ветряков практически нет», — сказал он.

Плохая погода играет роль с точки зрения проведения работ по восстановлению этих объектов. Когда, условно, метель, чинить сложно, потратишь не день, а два на работы Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

При этом температура за окном крайне важна, потому что она влияет на нагрузку энергетической инфраструктуры страны, отметил Игорь Юшков.

«Играет роль температура, потому что от этого зависит, какую долю выработанной тепловой электрической энергии можно направить на теплоснабжение населения и промышленных объектов. Многие используют электроприборы для обогрева, поэтому в любом случае, когда холодно, тратится больше электрической энергии, спрос становится больше», — объяснил аналитик.

Основная проблема с техническим восстановлением заключается в ограниченном ресурсе всевозможного оборудования. Доступные подстанции, элементы электростанций — все это выпускается вообще индивидуально в большинстве случаев. С морозами потребление возрастает, в этом проблема Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Укрэнерго» сообщила, что дефицит в энергосистеме Украины все еще оценивается как значительный. При этом восстановление работоспособности продолжается, отмечает компания.

Ранее «Укрэнерго» вводила режим чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке страны из-за ракетных ударов по объектам инфраструктуры.

Россия с октября наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Власти страны настаивают, что это необходимо в военных целях. 16 декабря на территории всей республики прошли экстренные аварийные отключения электроэнергии.