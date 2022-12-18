Посол ЦАР ответил на заявления главы МИД Франции о взрыве в Русском доме

Посол ЦАР: Франция поддерживает терроризм, обвиняя Россию в пропаганде после взрыва

Глава МИД Франции Катрин Колонна, обвиняя российскую сторону в пропаганде после взрыва в Русском доме в Центральноафриканской республике (ЦАР), пытается защитить себя. Об этом заявил посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза, передает РИА Новости.

«То, что произошло вчера, это ужасно. То, что Колонна говорит, что это (фотография записки с призывом к русским убраться из Африки, — прим. «Ленты.ру») русская пропаганда — она защищает себя. Говорит, что Франция — это свобода, демократия, но они поддерживают терроризм. Кто еще может делать такое, кроме французов? Она не верит официальной съемке, тому, что было опубликовано в газетах, это вообще ужас», — подчеркнул дипломат.