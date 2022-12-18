Тренер сборной Франции прокомментировал поражение команды на чемпионате мира

Тренер сборной Франции Дешам заявил, что сожалел бы меньше в случае разгромного поражения

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам заявил, что сожалел бы о поражении команды в финале меньше, если бы счет был разгромным. Его слова приводит RMC Sport.

«Мы сумели отыграться, но если ты к чему-то прикасаешься, а оно выскальзывает из твоих рук, то становится только тяжелее. Придется с этим смириться», — прокомментировал специалист результат матча с Аргентиной. Он отметил, что французские футболисты по разным причинам не смогли проявить свои сильные стороны, однако не стал уточнять, с чем именно возникли трудности.

Ранее в воскресенье, 18 декабря, Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

По результатам первого тайма сборная Франции установила антирекорд финальных встреч чемпионатов мира. За всю первую половину игры французы не совершили ни одного удара по воротам Аргентины. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале.