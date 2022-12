Врачи опровергли миф о связи мигрени и алкоголя

Ученые из Curelator Inc. опровергли миф о связи мигрени и алкоголя

Ученые из Curelator Inc. опровергли миф о связи мигрени и алкоголя. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Head and Face, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Врачами были проанализированы 40 тысяч дней из дневников 487 жителей англоговорящих стран. Всего авторы исследования сообщили о почти шести тысячах приступов мигрени, которые произошли примерно за 90 дней. Ученые оценили, связано ли спиртное с приступами мигрени в течение 48 часов после его употребления.

После поправки на пол, возраст и среднее еженедельное потребление алкоголя, врачи не обнаружили значимой связи между употреблением алкогольных напитков и мигренями в течение двух дней. При этом незначительное влияние приема спиртного в первый день имелось. Уточняется, что алкоголь повышал риск мигрени на несколько процентов.

Врачи часто рекомендуют пациентам с эпизодическими мигренями избегать алкоголя. Авторы считают, что результаты исследования не поддерживают эту рекомендацию.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вреде для организма некоторых молочных продуктов. Самыми опасными молочными продуктами он назвал сыр и сливочное масло. Врач пояснил, что употребление сыра может спровоцировать мигрень из-за того, что он содержит тирамин.