Парижанин Де Кошко: у французов после финала ЧМ и печаль, и гордость одновременно

У французов после поражения в финале ЧМ-2022 и печаль, и гордость одновременно, рассказал французский журналист Дмитрий Де Кошко. В разговоре с «Лентой.ру» он описал ситуацию в стране после финального матча чемпионата.

Журналист сообщил, что после окончания чемпионата во Франции были небольшие стычки. Люди подготовили петарды и шампанское к финалу, поэтому глупо было бы все это выбрасывать, добавил он. Но в то же время стычек было гораздо меньше, чем после матча Марокко — Франция, отметил Де Кошко.

Безусловно, французы расстроены. Все надеялись, что Франция выиграет второй раз чемпионат мира. Но это и печаль, и определенная гордость за матч с Аргентиной, который многие уже называют историческим Дмитрий Де Кошко французский журналист

«Специалисты говорят, что это был очень хороший футбольный матч. И ведь действительно, этот матч был интересный: многое менялось, много было неожиданного. С одной стороны аргентинский футболист Лионель Месси, с другой стороны француз Килиан Мбаппе. Удивительные игроки. Они тоже войдут в историю футбола. Это то, что люди здесь подчеркивают», — сообщил Де Кошко.

Также житель Франции рассказал, что вечером 19 декабря игроки национальной сборной прилетают из Катара.

«Они должны были отменить встречу с болельщиками, но все-таки она будет на площади Согласия. Туда приедет автобус с игроками. Думаю, что болельщиков там будет много. Болельщики просили об этом, несмотря на второе место в чемпионате», — добавил французский журналист.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

