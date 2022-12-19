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21:39, 19 декабря 2022Россия

Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран

Путин заявил, что поддерживает контакты с лидерами других стран, в том числе с Макроном

Фото: Iranian Presidency / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин рассказал, что поддерживает контакты с лидерами других стран, сохраняя деловые отношения, сообщает РИА Новости.

«У меня со многими коллегами сохраняются деловые отношения. В том числе и с президентом Франции. Мы, действительно, поддерживаем контакты по телефону», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что в ряде случае дело не ограничивается одними звонками. В качестве примера он привел визиты французского лидера Эммануэля Макрона в Москву после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Ранее Макрон пожаловался французским военным на «недружественное поведение» военных кораблей и самолетов России. В понедельник 19 декабря он посетил французский авианосец «Шарль де Голль», где поздравил военных с наступающим Рождеством и посетовал на поведение российских военных.

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Марина Совина
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