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21:08, 19 декабря 2022Экономика

В ЕС рассказали о временном механизме коррекции рынка газа

Совет ЕС: механизм коррекции рынка применят ко всем виртуальным площадкам торговли газом

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Совет Европейского союза сообщил, что согласованный в понедельник, 19 декабря министрами энергетики европейских стран временный механизм коррекции рынка будет применен ко всем виртуальным площадкам торговли газом в ЕС, передает РИА Новости.

«Регламент вводит механизм коррекции рынка на виртуальных площадках торговли газом в ЕС», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

По словам министра промышленности и торговли Чехии Йозефа Сикелы, в данный механизм будут включены все торговые хабы, находящиеся в Евросоюзе. При этом он рассказал, что в дальнейшем Европейская комиссия в случае необходимости может добавить некоторые исключения.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что руководители энергетических ведомств стран ЕС введут лимит цен на российский газ несмотря на сопротивление Будапешта. Он назвал неправильным, вредным и опасным ограничение цен на природный газ.

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Марина Совина
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